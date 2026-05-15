Si alguna vez soñaste con tener superpoderes, China acaba de hacerlo realidad. Un revolucionario túnel de viento vertical se ha vuelto viral en las redes sociales al mostrar a personas flotando y realizando maniobras aéreas que parecen sacadas de una película de acción de Hollywood.

Ubicado en el emblemático Monte Songshan, conocido como el "Centro del Cielo y la Tierra", este túnel no es solo una atracción turística, sino el escenario del espectáculo "Flying Dream". En este show, más de 200 maestros de kung-fu, bailarines y los famosos "monjes voladores" desafían la gravedad ante la mirada atónita de los espectadores, según el portal aerodium.technology.

El túnel cuenta con un diseño de vanguardia que combina dos áreas principales; un área abierta donde acróbatas profesionales se elevan hasta los 15 metros de altura, realizando piruetas imposibles impulsadas por potentes chorros de aire. Además de un espacio seguro diseñado para que cualquier entusiasta pueda experimentar la sensación de caída libre y vuelo humano real sin necesidad de saltar de un avión.

¿Cuánto cuesta cumplir el sueño de volar?

La experiencia, que simula perfectamente la sensación de un paracaidista en pleno descenso, tiene un costo que oscila entre los $50 y $100 dólares por una sesión de 2 minutos.

Aunque el tiempo parece corto, la intensidad de la adrenalina y la fuerza del viento hacen que esos 120 segundos sean inolvidables para los amantes de las emociones fuertes.

"Es una fusión innovadora entre la ingeniería moderna y las tradiciones milenarias", señalan los organizadores.

Este destino se ha convertido en el punto de encuentro favorito para influencers y buscadores de aventuras que quieren capturar el video perfecto "volando" sobre las montañas sagradas de China.

¿Te atreverías a subir o prefieres ver a los monjes desde abajo?

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