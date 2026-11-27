El año se va acercando lentamente; al fin, la experta en astrología y tarot Mhoni Vidente, como ya no se tiene acostumbrados, reveló sus prediciciones para la última semana de noviembre.

En ese sentido, según Mhoni Vidente, el signo de Tauro aparece bajo la influencia del As de Bastos, con perspectivas de una nueva propuesta laboral o una recompensa económica que traerá abundancia.

Al respecto, en su tirada de cartas del tarot para la última semana de noviembre de 2026, Mhoni Vidente señaló que Tauro es uno de los signos con proyección de recibir una recompensa económica o una nueva propuesta laboral, en el marco de una etapa asociada a la abundancia y a dejar atrás una racha adversa.

Qué indica la predicción para Tauro, según Mhoni Vidente

Carta de la semana: Llega el As de Bastos, vinculada al poder, la fuerza y la determinación.

Clima general: Se perfila como una semana propicia para recomenzar con energías renovadas y cerrar atrás un período adverso.

Dinero y trabajo: Se anticipa un impulso especial para concretar deseos postergados, junto con la posibilidad de recibir una nueva propuesta laboral o una recompensa económica que aporte abundancia.

Cabe destacar que, según la lectura general de las cartas del tarot hecha por Mhoni Vidente para este tramo final de noviembre, los doce signos atraviesan una semana con movimientos intensos.

Tanto a nivel económico como también en lo emocional, atravesada por oportunidades de crecimiento laboral, cancelación de deudas, advertencias sobre traiciones o entornos negativos y decisiones en el plano afectivo.

Fuente: LA 100.

