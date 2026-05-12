Un video que ya es tendencia absoluta en plataformas digitales dejó a los internautas con los pelos de punta. Lo que parecía ser un recorrido rutinario de un joven grabando con orgullo el interior de la casa que acababa de alquilar, se transformó en un fenómeno viral tras la aparición de una figura inexplicable.

En el clip, el joven camina por los pasillos mostrando los rincones de su nuevo hogar. Sin embargo, al enfocar la zona de la cocina, la atmósfera cambia drásticamente: por apenas unos segundos, se logra percibir la silueta de un niño que parece observar desde la penumbra, según publica el portal enterao.rd.

Debate en redes: ¿Realidad o edición?

Como era de esperarse, las imágenes han desatado una ola de teorías y un intenso debate entre quienes ya han visto el material:

Los creyentes: Muchos usuarios aseguran que el video es una prueba clara de actividad paranormal y destacan la reacción de inquietud que se siente en el ambiente.

Los escépticos: Otro grupo sostiene que podría tratarse de un montaje muy bien elaborado o un efecto de luz y sombra (pareidolia) diseñado para ganar seguidores.

Un misterio sin resolver

Hasta el momento, no se ha podido confirmar la veracidad del suceso ni el lugar exacto donde fue grabado, lo que aumenta el misticismo del caso. Lo cierto es que el video sigue sumando millones de reproducciones y dejando una pregunta en el aire para cualquiera que esté pensando en mudarse: ¿Realmente conoces quién estuvo en tu casa antes que tú?

Y tú, ¿qué crees que sea? ¿Un visitante del más allá o un truco de cámara?

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