¿Fantasma o montaje? El aterrador video de una "figura sin cabeza" en una carretera que se volvió viral

Las imágenes parecen sacadas de una película de terror, pero ocurrieron en la vida real. Un video grabado durante la madrugada en una solitaria carretera de Arizona, Estados Unidos, paralizó a los usuarios de internet. En el clip, se observa cómo un motociclista avanza por la ruta cuando sus luces iluminan una extraña figura blanca que camina lentamente por el asfalto.

Lo que ha desatado el pánico y la fascinación es un detalle perturbador: la figura parece no tener cabeza.

El impacto que nadie esperaba

A diferencia de otros videos de supuestos fantasmas donde la cámara se aleja, en este registro el motociclista no logra esquivar la silueta. En una secuencia rápida y confusa, se observa cómo la moto impacta directamente contra la entidad, la cual parece desvanecerse o ser atravesada, antes de que el conductor acelere a toda velocidad para huir del lugar entre gritos de pánico.

¿Realidad o ficción? El debate está servido

Como era de esperarse, el video acumuló millones de reproducciones y dividió a la comunidad digital en tres grandes teorías:

La teoría paranormal: Muchos usuarios aseguran que se trata de una aparición real, mencionando leyendas locales de la zona de Arizona sobre transeúntes que perdieron la vida en accidentes viales. La broma pesada: Otros sugieren que podría tratarse de una persona usando un traje de color piel o blanco diseñado para engañar a la cámara, aunque el riesgo de ser atropellado hace que esta opción sea puesta en duda. El montaje digital: Los más escépticos apuntan a una edición de video profesional (CGI) para ganar notoriedad en redes sociales, analizando cuadro por cuadro el momento del impacto.

Hasta el momento, la identidad del motociclista y la veracidad absoluta del clip siguen siendo un misterio, pero lo cierto es que este video ha logrado reactivar el miedo de muchos a transitar por carreteras desoladas durante la madrugada.

¿Tú qué crees? ¿Aparición real o un excelente truco de cámara?

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