¡Impactante! Acróbata ruso sobrevive tras estrellar un camión contra una torre en un arriesgado reto

El acróbata ruso Yevgueni Chebotariov ha vuelto a dejar al mundo boquiabierto tras protagonizar uno de sus trucos más peligrosos hasta la fecha. En un video que está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, se observa al especialista estrellar un camión de gran tonelaje contra una torre de ladrillos, logrando escapar ileso apenas un segundo antes del colapso.

Una logística costosa y arriesgada

Llevar a cabo esta hazaña no fue sencillo ni económico. Según reportes, Chebotariov invirtió aproximadamente 18.500 dólares en la ejecución del truco. Además, la perfección técnica que exigía la maniobra obligó al equipo a realizar cinco intentos previos antes de lograr el resultado final que se observa en las imágenes.

El momento del impacto

El video captura el momento exacto de máxima tensión:

La carrera: Dos vehículos avanzan en paralelo a alta velocidad hacia una rampa frente a la estructura. El escape: Solo un segundo antes de que el camión impacte contra la torre, Chebotariov salta con precisión quirúrgica desde la cabina del camión hacia el techo del vehículo que lo escoltaba (una camioneta naranja). La destrucción: El camión, ya sin conductor, vuela por la rampa y se estrella violentamente contra la mitad de la torre. La estructura de ladrillo se desploma instantáneamente, quedando reducida a escombros junto al vehículo, que terminó totalmente destrozado.

Reacción en redes

El video ha generado una ola de comentarios a nivel internacional, divididos entre la admiración por la valentía del acróbata y la crítica por la peligrosidad extrema de sus retos. Chebotariov, conocido por sobrevivir a incidentes previos similares, reafirma con esta acción su lugar como uno de los "stuntmen" más temerarios de la actualidad.

Afortunadamente, el equipo de seguridad confirmó que el especialista salió de la escena sin lesiones, celebrando el éxito de la maniobra ante las cámaras de su equipo de producción, según informa el portal SuMundoDigital.

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