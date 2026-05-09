¿No tienes regalo? Chayanne te enseña los pasos de "Torero" para lucirse este Día de la Madre

El cantante Chayanne volvió a conquistar las redes sociales al compartir un video en TikTok donde enseñó a sus seguidores la coreografía de su éxito Torero, pensando en las celebraciones por el Día de la Madre.

En la plataforma, decenas de usuarios comenzaron a practicar los pasos del popular tema para sorprender a sus mamás con una presentación especial.

En el clip, el artista saludó con un cariñoso “Mis amores” y luego explicó de forma breve cómo realizar parte de la coreografía, marcando los tiempos para facilitar el aprendizaje de sus fanáticos.

Tras la publicación, miles de comentarios inundaron la red social, donde muchos bromearon llamándolo “el papá de Latinoamérica” y le pidieron que sea él mismo quien baile para homenajear a todas las madres en su día.

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