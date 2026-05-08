¿Qué vieron en la Luna? Los archivos secretos del Apolo 17 que el Pentágono ocultó por décadas

El debate sobre la vida extraterrestre acaba de dar un giro sísmico. El Gobierno de Estados Unidos liberó 162 archivos secretos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), rompiendo décadas de hermetismo. Entre los documentos más impactantes, destacan las transcripciones originales de la misión Apolo 17, donde los astronautas reportaron fenómenos que desafían la lógica espacial.

Luces extrañas en un documento de la NASA. Foto:NASA.

Un espectáculo de luces en la última frontera

Corría diciembre de 1972. Mientras la humanidad seguía los pasos de la última misión tripulada a la Luna, los astronautas Harrison Schmitt, Ronald Evans y Eugene Cernan vivían algo que no estaba en el manual.

Las transcripciones desclasificadas revelan el asombro de la tripulación al verse rodeada de "fragmentos muy brillantes" que maniobraban cerca de la cápsula. Schmitt fue el más gráfico en su descripción:

"Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo... parece el 4 de julio", exclamó, comparando el encuentro con un espectáculo de fuegos artificiales.

Aunque inicialmente intentaron atribuirlo a restos de pintura o hielo, los propios astronautas calificaron esa explicación como una "suposición descabellada". Cernan, el comandante, llegó a reportar una luz tan intensa que parecía el "faro de un tren", asegurando que se trataba de objetos físicos reales y no de ilusiones ópticas.

El diálogo entre los astronautas.

¿Qué hay en los archivos liberados?

La medida, impulsada por la administración de Donald Trump y ejecutada a través del nuevo portal oficial war.gov/ufo, busca otorgar transparencia a décadas de teorías conspirativas. El catálogo no solo se limita a la era Apolo:

Orbes en 2023: Siete agentes federales informaron de forma independiente haber visto "orbes que lanzaban otros orbes" en el oeste de EE.UU. hace apenas unos años.

La "Maleta" del Apolo 11: Documentos de 1969 revelan que Neil Armstrong y Buzz Aldrin persiguieron con un monocular un objeto de "dimensión considerable" con forma de "L" o "maleta abierta" que los acompañó en su trayectoria.

Fotografías Inéditas: El Pentágono incluyó imágenes donde se observan tres puntos luminosos en formación triangular sobre la superficie lunar, aclarando que "no existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía", pero sugiriendo que es un objeto físico.

Una foto de un OVNI tomada por el FBI en 1999. Foto: gentileza Ministerio de Guerra de Estados Unidos.

Transparencia bajo una nueva era de inteligencia

La desclasificación masiva ha involucrado a pesos pesados de la inteligencia y la ciencia: la NASA, el FBI, la CIA y la Oficina de Resolución de Anomalías (AARO).

Pete Hegseth, Secretario de Guerra, fue tajante: "Estos archivos han alimentado especulaciones justificadas; es hora de que el pueblo vea la verdad por sí mismo". Por su parte, Jared Isaacman, administrador de la NASA, celebró que se rompa el silencio para avanzar en la búsqueda de conocimiento universal.

El Gobierno ha prometido que esto es solo el comienzo: el portal se actualizará continuamente con videos, fotos y reportes técnicos que, hasta hoy, estaban bajo siete llaves. La pregunta ahora no es si los vimos, sino qué son exactamente.

Con datos de El Imparcial, La Derecha Diario y TN.

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