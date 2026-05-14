¿Quieres ganar 750.000 dólares? La NASA busca el "chef espacial" que logre cultivar el menú del futuro en Marte

La NASA puso sobre la mesa una cifra millonaria para resolver uno de los rompecabezas más complejos de la carrera espacial: cómo alimentar a los seres humanos en otros planetas. Con un premio de 750.000 dólares, el concurso Deep Space Food Challenge: Mars to Table busca mentes brillantes capaces de crear un ecosistema alimentario completo en la Luna y el planeta rojo.

El reto no es menor. Actualmente, las misiones dependen de suministros enviados desde la Tierra, una logística imposible de mantener en viajes a Marte que podrían durar más de dos años. Por ello, la agencia busca sistemas que cubran el 100% de las necesidades nutricionales de una tripulación, integrando producción, procesamiento, almacenamiento y un reciclaje de residuos de ciclo cerrado, según publica el portal TN.

Imagen: NASA

Un ecosistema de vida en un entorno hostil

Marte es un escenario implacable. Con temperaturas extremadamente bajas, radiación constante y una atmósfera de dióxido de carbono, la producción de alimentos parece una utopía. Sin embargo, la NASA apuesta por soluciones innovadoras donde los residuos orgánicos se transformen en nutrientes para nuevos cultivos, el agua se recicle de manera permanente y el CO2 exhalado por los astronautas se incorpore a procesos biológicos de producción.

Este nivel de autosuficiencia es vital. Transportar toda la comida desde el inicio aumentaría drásticamente el peso de la nave, elevando los costos y los riesgos de la misión. Además, la agencia subraya que una dieta segura, nutritiva y variada es fundamental para la salud psicológica de los astronautas aislados.

Imagen: NASA

Innovación espacial con impacto terrestre

Lo que se diseñe para las estrellas podría salvar vidas en nuestro propio suelo. La NASA prevé que las tecnologías desarrolladas para este desafío tengan aplicaciones directas en bases polares, zonas remotas, regiones afectadas por desastres naturales o lugares donde las cadenas de suministro sean frágiles.

"El objetivo es encontrar sistemas capaces de funcionar con recursos limitados y mínima dependencia externa", señala el comunicado de la agencia, resaltando que la soberanía alimentaria espacial es el primer paso para una presencia humana prolongada fuera de la Tierra.

Imagen: NASA

Cómo participar

El desafío es global y la convocatoria ya está abierta. Los innovadores, científicos y emprendedores que acepten el reto tienen hasta el 31 de julio de 2026 para inscribirse a través de la web oficial de la NASA y presentar sus propuestas para llevar la cocina terrestre hasta la mesa marciana.

Imagen: NASA

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