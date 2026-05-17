¡Se volvió viral! La honesta reacción de un papá al descubrir que tendrá otra niña

El momento de la "revelación de género" (gender reveal) suele estar lleno de lágrimas de alegría, confeti y abrazos. Sin embargo, para este padre, la sorpresa fue tan grande que su lenguaje corporal le jugó una mala pasada ante las cámaras.

En el video, que se volivó tendencia rápidamente, se ve a la familia reunida con gran expectativa. El padre sostiene el tubo de confeti mientras su pareja e hijas esperan el gran anuncio. Al estallar el cartucho y teñirse el aire de rosa, la reacción fue inmediata: un grito de frustración que no pudo contener.

Aunque segundos después intentó sonreír, abrazar a su hija mayor y besar a su pareja para celebrar la llegada de la nueva integrante, sus gestos iniciales lo delataron. Entre risas y asombro, los presentes no pudieron evitar notar que el hombre esperaba, quizás, "romper la racha" de niñas en la casa.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor: "El papá del año... ¡por su honestidad!", comentaron algunos usuarios. "Ese 'no de nuevo' se escuchó hasta en el espacio", bromearon otros, identificándose con la situación.

A pesar de que intentó ponerse feliz, fue imposible ocultar sus verdaderos sentimientos en el primer impacto. El video ha abierto un debate divertido sobre las expectativas de los padres en estas celebraciones, demostrando que, aunque el amor por un hijo es incondicional, a veces la sorpresa no es exactamente la que uno tiene en mente.

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