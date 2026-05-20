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Aston Villa se consagra campeón de la Europa League tras golear al Friburgo

El conjunto inglés derrotó con autoridad por 3-0 al Friburgo en la final de la UEFA Europa League 2025/26.

Martin Suarez Vargas

20/05/2026 18:25

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Jugadores del Aston Villa celebrando el título de campeón de la Europa League. Foto: redes sociales (Facebook).
Europa.

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El equipo de Birmingham, liderado por el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, logró una campaña destacada y coronó su gran temporada con una contundente victoria en la final. Los Villanos dejaron atrás el fracaso de la campaña 2024/25 y encontraron revancha en esta edición del certamen continental.

Este título marca el regreso del Aston Villa a la élite europea. La última gran conquista internacional del club había sido en la temporada 1981/82, cuando se proclamó campeón de la antigua Copa de Europa tras vencer al Bayern Múnich en la final.

Gracias a aquella histórica consagración, Aston Villa también conquistó la Supercopa de Europa, superando al Barcelona con un marcador global de 3-1.

El historial internacional del club inglés también incluye la Copa Intertoto de la UEFA, trofeo que obtuvo en 2001 junto al PSG y Troyes, en una edición donde hubo más de un campeón.

Además, esta conquista rompe una larga sequía para los Villanos. El último título oficial del club había sido en la temporada 1995/96, cuando ganó la Copa de la Liga inglesa tras imponerse por 3-0 al Leeds United.

Desde entonces, Aston Villa había sufrido varias decepciones, perdiendo finales de la FA Cup en 2000 y 2015, además de las definiciones de la Copa de la Liga inglesa en 2010 y 2020.

Ahora, con la UEFA Europa League en sus vitrinas, Aston Villa vuelve a escribir una página dorada en su historia y le devuelve la ilusión a una hinchada que esperó más de 30 años para celebrar un nuevo título oficial.

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