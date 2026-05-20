¡Atención, Bolivia! Miguelito será titular en Santos ante San Lorenzo por Copa Sudamericana

El mediocampista boliviano vuelve a la titularidad después de mucho tiempo en el Peixe.
20/05/2026 17:20
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El futbolista boliviano Miguel Terceros Acuña volverá a ser titular en el Santos de Brasil. El nacional arrancará desde el vamos en el partido que el Peixe jugará esta tarde desde las 18:00 hora de Bolivia ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.
El once titular del Santos tendrá en sus filas al boliviano Miguelito, quien intentará aportar para que su equipo consiga la victoria este miércoles desde las 18:00, en Vila Belmiro, por la quinta fecha del torneo sudamericano.
En portería estará Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo y Barreal en defensa; William Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo y Miguelito en el mediocampo; mientras que Rollheiser y Gabriel Barboza comandarán el ataque. El director técnico del Santos es Cuca.
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