¡Atención, Bolivia! Miguelito será titular en Santos ante San Lorenzo por Copa Sudamericana

El futbolista boliviano Miguel Terceros Acuña volverá a ser titular en el Santos de Brasil. El nacional arrancará desde el vamos en el partido que el Peixe jugará esta tarde desde las 18:00 hora de Bolivia ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

Alineación del Santos donde aparece Miguelito como titular. para enfrentar al Santos esta tarde Foto: Santos Futebol Clube.

El once titular del Santos tendrá en sus filas al boliviano Miguelito, quien intentará aportar para que su equipo consiga la victoria este miércoles desde las 18:00, en Vila Belmiro, por la quinta fecha del torneo sudamericano.

En portería estará Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo y Barreal en defensa; William Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo y Miguelito en el mediocampo; mientras que Rollheiser y Gabriel Barboza comandarán el ataque. El director técnico del Santos es Cuca.

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