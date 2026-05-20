Hugo Dellien arrasa a Dodig y se acerca al cuadro principal del Roland Garros

Bolivia pisa fuerte en el Roland Garros de Francia, pues está muy cerca de tener a dos tenistas en el cuadro principal gracias a la victoria que tuvo este miércoles Hugo Dellien sobre el croata Matej Dodig (6-1 y 6-4) por la segunda ronda de la qualy (clasificación).

Dellien está muy cerca de volver a disputar la llave central de este Grand Slam y para ello deberá superar la tercera fase de las clasificatorias.

En esa instancia también se encuentra Juan Carlos Prado, que más temprano ganó su partido sobre el estonio Daniil Glinka (6-3 y 6-4).

El partido

Dellien y Dodig jugaron en la cancha 4 del Stade Roland Garros de Paris, donde el nacido en Trinidad se mostró bastante superior.

Los saques y sobre todo las devoluciones fueron las principales armas que tuvo Dellien en su partido.

Gracias a ello logró romperle el saque en dos ocasiones a su rival para ganar el primer set.

En la segunda cancha solo necesitó quebrarle el servicio una vez a su contrincante y con ello fue el vencedor del partido.

Un aspecto importante es que Dellien cometió solo seis errores no forzados, mientras que Dodig tuvo 24 a lo largo de una hora y 18 minutos que hubo de partido.

Lo que viene

Dellien buscará su pase a la llave central frente al español Roberto Baena, quien previamente dejó en el camino al italiano Francesco Maestrelli (2-6, 6-3 y 6-3).

Prado, por su parte, rivalizará con Coleman Wong, de Hong Kong, tras eliminar al checo Zdenek Kolar (7-5, 2-6 y 6-1).

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