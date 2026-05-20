Fermín (Barcelona), tras su cirugía: "Es un momento muy duro y otro reto más que superaré"

El centrocampista del Barcelona Fermín López reconoció que perderse el Mundial por la fractura que sufre en el quinto metatarsiano del pie derecho "es un momento duro", pero se mostró convencido de que será "otro reto más" que superará.

En una publicación en su perfil de la red social Instagram, el futbolista andaluz explicó que la operación a la que fue sometido el martes fue "muy bien" y que está pensando "desde ya" en "volver más fuerte física y mentalmente".

Pese a que el club azulgrana no ha detallado el tiempo de recuperación, todo apunta a que Fermín estará entre dos y tres meses de baja, por lo que se perderá la cita mundialista que se disputará este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

"La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", publicó.

El mediapunta de El Campillo (Huelva) cerró su mensaje asegurando que a partir de ahora "toca apoyar a la selección" desde casa y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.

Fermín sufrió dicha lesión el pasado domingo, en el partido contra el Betis, y fue sustituido por Alejandro Balde en el descanso del duelo que el conjunto azulgrana ganó por 3-1 en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports. EFE

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