¡Se terminó el sueño! Always Ready perdió ante Mirassol y quedó fuera de la Libertadores (1-2)

El sueño internacional de Always Ready llegó a su fin. El equipo alteño cayó 2-1 ante Mirassol en Paraguay y quedó eliminado de la Copa Libertadores a falta de una fecha para cerrar la fase de grupos. El conjunto boliviano reaccionó en el segundo tiempo y alcanzó el empate parcial, pero terminó pagando caro sus desatenciones defensivas ante un rival que hizo historia clasificando a octavos.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Marcelo Straccia. Apenas a los 10 minutos, Shaylon abrió el marcador para Mirassol y complicó el panorama del conjunto millonario, que volvió a mostrar dificultades para sostener el ritmo en un partido decisivo.

Always Ready intentó reaccionar y encontró algo de esperanza en el complemento. A los 74 minutos apareció Jesús Maraude para marcar el empate parcial con una buena definición cruzada que devolvía la ilusión al cuadro alteño. El juvenil boliviano ya había anotado en la primera mitad, aunque su gol fue invalidado por posición adelantada.

Sin embargo, cuando el empate parecía mantenerse, Mirassol volvió a golpear. Nathan Fogaça, que había ingresado minutos antes, marcó el 2-1 definitivo a los 81’ y terminó sellando la eliminación del representante boliviano.

Con este resultado, Mirassol aseguró su clasificación a los octavos de final con 12 puntos, mientras que Always Ready quedó sin opciones de seguir en la Libertadores. Ahora deberá esperar otros resultados y buscar una goleada en la última fecha ante Liga de Quito para intentar alcanzar el repechaje de la Copa Sudamericana.

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