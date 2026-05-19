Ancelotti revela por qué convocó a Neymar para disputar la Copa del Mundo

El entrenador Carlo Ancelotti reveló las razones detrás de la convocatoria de Neymar Jr. para disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección de Selección de Brasil. La decisión generó una reacción positiva entre los hinchas de la Canarinha, que celebraron el regreso del atacante.

“Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti”, explicó el estratega italiano.

Ancelotti también dejó en claro que el rol del jugador dependerá del rendimiento colectivo del equipo:

“Estoy seguro de que aportará algo al grupo. Cuánto tiempo jugará, no lo sé. Todo dependerá de cómo funcione el equipo en el campo”.

Respecto a su estado físico, el entrenador señaló que la evaluación fue positiva:

“En los últimos partidos ha tenido continuidad y puede mejorar su condición de aquí al debut en el Mundial”. Además, remarcó que el atacante tendrá las mismas responsabilidades que el resto del plantel y adelantó que podría desempeñarse como un delantero más centrado.

La selección brasileña debutará ante la selección de Marruecos el próximo 13 de junio, en el inicio de su camino en la Copa del Mundo 2026.

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