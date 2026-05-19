Martins revela los motivos por los que se marchará de Oriente Petrolero

El delantero Marcelo Martins confirmó que disputará su último partido con Oriente Petrolero el próximo 31 de mayo, cuando el conjunto refinero enfrente a Blooming en una nueva edición del clásico cruceño.

“Está decidido que este será mi último partido, justamente en el clásico, por varias circunstancias que se dan en mi vida. Mi negocio, mi familia y mi hija, que está en el colegio, son prioridades que no puedo descuidar”, manifestó el atacante.

El contrato de Martins con Oriente Petrolero finaliza a fin de mes y, según explicó, no recibió ninguna propuesta para continuar en la institución.

“De aquí en adelante es muy difícil si no hay un proyecto, un contrato o una intención del club hacia mí”, sostuvo.

El goleador también agradeció el respaldo de la hinchada albiverde:

“He visto todo el apoyo en el estadio, las pancartas y banderas pidiendo que me quede. Eso me llena de mucho orgullo”.

El “Flecheiro” se mostró emocionado al referirse a su presente goleador en el campeonato, donde suma seis tantos.

“No me lo imaginaba, pero siempre confié en mi trabajo diario. Me preparé con disciplina, como lo hice en todos mis equipos. Le prometí al hincha que iba a dar lo mejor y lo estoy cumpliendo dentro de la cancha”, afirmó.

Martins aseguró que seguirá entregándose al máximo mientras vista la camiseta refinera, dejando en claro que su compromiso se mantiene intacto hasta el último partido.

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