La Conmebol devuelve a Santa Cruz el partido de la Sudamericana entre Blooming y Carabobo

La Conmebol decidió devolver a la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, la sede del partido previsto para este jueves entre el Blooming y el Carabobo venezolano por la Copa Sudamericana, que inicialmente fue trasladado a Asunción por los conflictos en el país andino.

El Blooming informó en sus redes sociales que "luego de las gestiones realizadas ante Conmebol", el partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Sudamericana "se realizará en el estadio Ramón Aguilera Costas", de Santa Cruz.

El club agradeció las gestiones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el "apoyo inmediato" de las autoridades nacionales y departamentales", quienes "dieron todas las garantías necesarias para que se pueda recibir delegaciones deportivas internacionales y garantizar el desarrollo del partido" en esa ciudad.

El domingo se conoció que los partidos de la Sudamericana y la Copa Libertadores que se debían disputar en ciudades bolivianas, incluido el Blooming-Carabobo, fueron trasladados a Asunción, por los conflictos sociales que, de momento, están concentrados en el departamento de La Paz.

El Independiente Petrolero debía recibir el miércoles en el estadio Patria, en Sucre, a Botafogo, por el grupo E de la Copa Sudamericana y el Always Ready tenía previsto enfrentarse el martes ante el Mirassol braisleño en el estadio Municipal de El Alto, en la quinta jornada de la llave G de la Libertadores.

La decisión fue comunicada por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol a los clubes bolivianos que debían actuar como locales y a sus respectivos rivales, pese a que en las ciudades de Santa Cruz y Sucre no se registran protestas sociales.

Los bloqueos de caminos y manifestaciones se concentran desde hace 13 días en algunas zonas de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde juegan el Always Ready y la selección boliviana.

Estas protestas, lideradas por campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB) que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, han incomunicado a La Paz del resto del país.

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