¿Qué dijo Neymar tras ser convocado por Ancelotti para el Mundial 2026? Conozca

Neymar dejó que sus emociones hablaran luego de que Carlo Ancelotti lo incluyera en la lista para el Mundial 2026. El astro del fútbol brasileño apenas pudo pronunciar unas palabras, desbordado por la alegría del momento. El delantero del Santos FC forma parte de la nómina de 26 jugadores que competirán desde el próximo 13 de junio en Norteamérica.

“¡Ya estoy ahí, ya estoy ahí!”, expresó el atacante de 34 años a un amigo, celebrando su inclusión para lo que será su cuarto Mundial con la ‘Canarinha’. El momento se dio durante una transmisión en vivo en YouTube junto al influencer Cris Guedes.

Neymar compartirá el frente de ataque de Brasil con futbolistas como Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha y Rayan.

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