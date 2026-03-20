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Ciudad de México lanza el chatbot Xoli para orientar a turistas de cara al Mundial 2026

La herramienta ofrece atención las 24 horas y permite consultar información sobre museos, eventos, transporte, gastronomía y actividades culturales en español e inglés, detalló en un comunicado la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que desarrolló la misma en coordinación con las secretarías de Cultura y Turismo.

EFE

20/03/2026 8:15

Foto: cdmxdigital
México

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De cara a la Copa del Mundo de Fútbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó este jueves a Xoli, un chatbot que busca orientar a turistas en tiempo real sobre actividades, cultura y movilidad en la capital mexicana, que en junio próximo albergará el partido inaugural del torneo que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

La herramienta ofrece atención las 24 horas y permite consultar información sobre museos, eventos, transporte, gastronomía y actividades culturales en español e inglés, detalló en un comunicado la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que desarrolló la misma en coordinación con las secretarías de Cultura y Turismo.

El chatbot fue planteado como una "ventana abierta" a la ciudad y una alternativa para orientar a visitantes durante el Mundial, aunque se mantendrá "como una opción permanente para el turismo".

"La Ciudad de México brinda cada día a turistas y visitantes más de 3.000 actividades; este chatbot ayuda a que esa oferta se viva como una experiencia más ordenada", señaló la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto.

Xoli puede utilizarse a través de WhatsApp, enviando un mensaje al teléfono +5255 6565 9395, o en el sitio oficial de Turismo de la ciudad, donde es posible hacer preguntas abiertas o buscar actividades por fecha para planear recorridos.

"El Chatbot entiende el lenguaje natural, por lo que puede responder a consultas como: '¿Qué museos me recomiendas visitar con infancias?' o 'Where can I find concerts this weekend?'", indicó el comunicado.

La herramienta permite consultar desde eventos culturales y conciertos hasta opciones de transporte o actividades para infancias, así como datos sobre movilidad, clima y recomendaciones para visitantes.

Asimismo, ofrece información organizada por categorías como museos; restaurantes y gastronomía; hoteles y hospedaje; deportes y FIFA 2026; eventos culturales; festivales; literatura; cine y tradiciones, entre otras.

Finalmente, las autoridades capitalinas apuntaron que el chatbot busca agilizar el acceso a la información turística y reducir tiempos de búsqueda para los visitantes, al tiempo que "mejora la imagen de modernización tecnológica" de la ciudad.

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