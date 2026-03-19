¡La Verde va por la historia! Bolivia se instala en Monterrey y sueña con el Mundial

La ilusión está más viva que nunca. La Selección de Bolivia ya pisa suelo mexicano y convierte a Monterrey en su nuevo hogar, con un solo objetivo: volver a un Mundial después de más de tres décadas.

El repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el escenario donde Bolivia se jugará todo. No hay margen de error. No hay mañana.

Rivales y camino a la gloria

El desafío no será fácil. La Verde enfrentará primero a Selección de Surinam este 26 de marzo en el Estadio BBVA, en un duelo clave.

Si logra avanzar, el siguiente paso será aún más exigente: medirse ante Selección de Irak por el último boleto al Mundial.

Dos partidos. Dos finales. Un sueño.

“Nos jugamos la vida”

El arquero Carlos Lampe lo dijo sin rodeos: esto no es cuestión de merecimiento, sino de rendimiento.

“Tenemos que enfocarnos en hacer bien nuestra tarea. Esto se define dentro de la cancha”, aseguró.

Por su parte, el capitán Luis Haquín destacó la conexión con el país anfitrión y la motivación del grupo:

“Un Mundial puede cambiar la vida… y también el rumbo de nuestro país”.

32 años de espera

Bolivia no juega una Copa del Mundo desde 1994. Han pasado generaciones, intentos y frustraciones. Pero esta vez, la oportunidad está ahí… más cerca que nunca.

Cada balón, cada jugada y cada minuto en Monterrey llevarán el peso de todo un país que sueña con volver a la élite del fútbol mundial.

Más que fútbol: un sueño colectivo

Para estos jugadores, no es solo un partido. Es historia. Es familia. Es país.

Porque cuando La Verde entra a la cancha no juega sola. Juega Bolivia entera.

Fotos: ABI

Mira la programación en Red Uno Play