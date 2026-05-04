El Ministerio Público inició una investigación contra una mujer de 39 años y un hombre de 42 años por el presunto delito de tentativa de feminicidio, luego de que su hija de 15 años resultara con quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo, en un hecho ocurrido en la zona norte de Oruro.

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la adolescente presenta lesiones en el rostro, cuello, brazo y muslo izquierdo. La menor fue auxiliada la noche del 2 de mayo, cerca de las 20:00, luego de pedir ayuda desesperadamente.

Según la autoridad, actualmente se realizan declaraciones testificales y la recolección de imágenes de cámaras de seguridad para establecer el grado de participación de ambos investigados.

“Vamos a actuar con todo el peso de la ley. Este accionar no puede quedar en la impunidad”, señaló Morales.

Investigan a padres por tentativa de feminicidio contra su hija. FOTO: Fiscalía de Oruro.

Por su parte, el fiscal del caso, Jhony Montaño, explicó que una vecina alertó sobre lo sucedido tras escuchar los gritos de auxilio de la adolescente y acudir al inmueble.

Inicialmente, la madre habría manifestado que la menor se quemó accidentalmente. Sin embargo, la versión de la víctima indica que, tras una discusión familiar, su madre la amenazó con quemarla viva, la roció con alcohol y le prendió fuego, presuntamente con la participación del padre.

La adolescente permanece hospitalizada mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

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