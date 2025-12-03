Imágenes impactantes: mujer es arrastrada más de 1 km por su expareja en Brasil

El hecho se registró la mañana del sábado 29 de noviembre, la misma quedó marcada por una escena de extrema violencia en Parque Novo Mundo, São Paulo, Brasil. Cámaras de seguridad y grabaciones de transeúntes captaron el momento en que un sujeto atropelló intencionalmente a su expareja y la arrastró por más de un kilómetro sobre la avenida Marginal Tietê, en un intento de feminicidio que ha generado conmoción nacional.

Según los reportes policiales, la víctima identificada como Taynara Souza, de 31 años fue embestida con el vehículo y arrastrada a gran velocidad, mientras testigos gritaban y trataban desesperadamente de detener al agresor.

El impacto y la fricción provocaron heridas gravísimas, que derivaron en la amputación de ambas piernas. Taynara permanece hospitalizada en estado crítico.

Las investigaciones preliminares señalan que el sujeto actuó motivado por celos y por una relación conflictiva previa. Varias cámaras de seguridad captaron la secuencia del recorrido, donde se observa cómo el conductor continúa avanzando hasta consumar el delito.

