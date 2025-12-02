“Ninnete quería jugar fútbol, ahora debe luchar para volver a empezar”, dijo destrozado el padre de la menor

La pequeña Ninnete Gandarillas, de 9 años, sigue hospitalizada en una clínica privada de Cochabamba tras ser embestida por un minibús que la arrolló mientras estaba en la vereda. La menor ha pasado por dos cirugías previas, incluyendo la amputación de la pierna izquierda y la reconstrucción de la pierna derecha, y ahora requiere una tercera cirugía de cadera, fundamental para su recuperación.

Su padre, Mitshiu José Gandarillas Taboada, explicó que, además del trauma físico, Ninette enfrenta un impacto psicológico severo, pues cree que el accidente fue su culpa: “Piensa que todo fue su culpa. No puede dormir. Psicológicamente está muy delicada (...) Como padre me siento culpable, quisiera romper en llanto pero debo ser duro por mi hija, me rompe, porque mi hija quería jugar fútbol, es difícil”.

El procedimiento de cadera es urgente y costoso, y ya ha superado los límites de cobertura del SOAT. Por ello, la familia solicita la solidaridad de la comunidad cochabambina para poder cubrir los gastos médicos y garantizar que Ninette pueda continuar con su recuperación.

“Los gastos médicos no terminan aquí. La tercera cirugía es vital para que Ninette pueda volver a caminar. Necesitamos apoyo para este tratamiento y las terapias posteriores”, señaló el padre.

La niña recibe atención psicológica y el acompañamiento constante de sus padres, quienes aseguran que con la futura prótesis y terapia intensiva, Ninnete podrá retomar sus actividades y sueños.

“El cirujano nos dijo que con paciencia y la prótesis, Ninette podrá caminar de nuevo y volver a hacer lo que quiera. Es una niña fuerte y luchadora”, agregó su padre.

La familia ha habilitado un QR de donaciones y se puede contactar directamente con Mitshiu José Gandarillas Taboada al celular: 627 - 63355. Cualquier aporte será destinado a cubrir la tercera cirugía, fisioterapia, prótesis y tratamiento psicológico de la menor.

