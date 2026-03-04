Chikungunya en Cochabamba: Identifican criaderos de mosquitos en el 20% de las viviendas

La situación epidemiológica en Cochabamba ha escalado tras confirmarse 251 casos positivos de chikungunya en el departamento.

“El 90% de los casos están en el Trópico”, señaló Aníbal Cruz, secretario municipal de Salud, detallando la concentración en Puerto Villarroel, Entre Ríos, Villa Tunari y Shinahota.

En la capital departamental, la detección de cinco casos autóctonos a 2.700 metros sobre el nivel del mar marca un hito preocupante. Cruz explicó que en la ciudad de Cochabamba se registraron 178 casos sospechosos, confirmando la adaptación del mosquito Aedes aegypti a la altura.

Un rastrillaje masivo en 7.000 viviendas de Cercado reveló que el 20% de los hogares albergan larvas del vector. “1.738 viviendas han sido identificadas con el mosquito”, lamentó el secretario, advirtiendo que la enfermedad se propagará sin medidas preventivas rigurosas.

La autoridad puso especial énfasis en el riesgo para las gestantes tras reportar el caso de una mujer que perdió a su bebé por una hemorragia severa. “Ella no perdió la vida, pero estuvo en terapia intensiva”, informó Cruz sobre la paciente que requirió una cesárea de emergencia.

Respecto a la transmisión vertical, el funcionario aclaró que, si bien no causa malformaciones, existe un alto riesgo para el recién nacido cerca del parto.

“Si la madre tiene fiebre antes del parto, puede provocar abortos o infecciones neonatales graves”, advirtió el titular de Salud.

Finalmente, la municipalidad instó a la población a limpiar jardines y eliminar llantas expuestas que funcionan como incubadoras. Cruz fue enfático al señalar que, aunque la mortalidad es baja, el dolor y las complicaciones exigen el uso estricto de repelentes y mosquiteros.

