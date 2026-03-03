"Fue el trabajo más duro": El relato desgarrador de los héroes en El Alto

Respecto al accidente de avión ocurrido en El Alto el pasado viernes, el vecino Saúl Butrón relató cómo su vivienda se transformó en un centro de atención y evacuación inmediata para los tripulantes y civiles heridos. "Esa noche mi casa sirvió como un centro de ayuda; dispusimos el lugar para que policías y militares pudieran trabajar", afirmó el ciudadano.

Butrón recordó que, tras escuchar el impacto desde su primer piso, decidió auxiliar a las personas atrapadas en los vehículos particulares destrozados. "No fui hacia el avión, fui a los autos y ayudé haciendo parar taxis para trasladar a los afectados", explicó sobre los primeros minutos del caos.

El vecino denunció que, mientras él socorría víctimas, otros grupos intentaban saquear el dinero sin valor legal que transportaba la aeronave de la FAB.

"La ambición guió a algunos, pero hubo personas que nos pusimos a ayudar hasta las 04:00 de la madrugada", sentenció para defender la imagen de El Alto.

Por su parte, el Cnel. Pavel Tovar, comandante departamental de bomberos, calificó esta emergencia como el trabajo más duro y doloroso de su carrera. "Había personas que gritaban y sangraban, pero lo más triste fue ver a los niños tan lastimados", relató conmovido el jefe policial.

Tovar agradeció públicamente a ciudadanos como Butrón por sacrificarse para evitar la "angurria" de quienes buscaban el cargamento del avión.

"Agradezco a las personas buenas que se dedicaron a ayudar al prójimo en lugar de enfocarse en el dinero", destacó el jefe de Bomberos.

El personal de rescate cumplió dos jornadas de trabajo ininterrumpido en la zona del siniestro, logrando evacuar a 39 heridos hacia centros médicos. Los efectivos coordinaron con los vecinos para utilizar infraestructuras civiles como refugios temporales ante las gasificaciones ocurridas en la noche.

El contexto del accidente estuvo marcado por una intensa granizada y hielo en la pista, factores que se presume que provocaron que el Hércules C-130 perdiera el control. La aeronave atravesó la avenida Costanera, en la ciudad paceña, impactando contra algunos vehículos antes de incendiarse completamente en un área de pastizales.

Actualmente, las autoridades mantienen el resguardo de la zona para continuar con los peritajes técnicos y la recuperación de evidencias clave. Mientras tanto, la comunidad de El Alto destaca la solidaridad de sus vecinos frente a los actos vandálicos reportados inicialmente.

