Así transportaban a los heridos del avión que cayó en El Alto

Las unidades de emergencia desplegaron un operativo de alta prioridad para trasladar a los heridos desde la zona del Puente Bolivia hacia centros hospitalarios cercanos. Los equipos de rescate trabajaron entre los restos de la aeronave y los vehículos impactados en la avenida Costanera para estabilizar a las víctimas de manera inmediata.

El traslado se vio dificultado por la aglomeración de personas que se acercaron al sitio del siniestro en la ciudad de El Alto. Ante el riesgo de explosión y la gravedad de las lesiones, las camionetas abrieron paso entre los escombros para asegurar la atención médica de los afectados.

Los reportes preliminares indican que el avión, presuntamente de origen militar, transportaba aparentemente una remesa de dinero que quedó esparcida sobre el lugar. Este factor generó escenas de tensión cuando civiles intentaron apropiarse de los valores, complicando inicialmente las labores de evacuación de los heridos.

Finalmente, efectivos de la Policía y fuerzas militares lograron tomar control del perímetro utilizando mangueras de agua para dispersar a la multitud.

Mira la programación en Red Uno Play