¡Atención distritos 9 y 10! Estos son los objetos que debes eliminar para frenar el chikungunya

Este fin de semana, se llevará adelante una minga de destrucción de criaderos de mosquitos en los distritos municipales 9 y 10, como parte de las acciones para contener el avance de la chikungunya en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las autoridades pidieron a los vecinos priorizar la eliminación de objetos que acumulen agua, como botellas, floreros, macetas, recipientes en desuso y llantas viejas, considerados los principales focos de reproducción del mosquito transmisor. Estos elementos deberán ser sacados a las aceras para que los camiones de limpieza los retiren durante la jornada.

El responsable de Epidemiología del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Cristhian Quiroga, informó que la actividad se realizará este sábado 28 en coordinación con subalcaldes, presidentes de distrito y juntas vecinales. Asimismo, anunció que el 7 y 8 de marzo la minga se extenderá a los distritos 5 y 6, en unidades vecinales previamente identificadas.

“Vamos a seguir en la destrucción de criaderos este fin de semana para poder contener la enfermedad de chikungunya”, señaló Quiroga, quien remarcó que el compromiso ciudadano es clave en esta etapa. “Pedimos a la población que desde su domicilio podamos hacer la destrucción pertinente, porque el 80% es un trabajo del vecino para que podamos combatir la enfermedad”, enfatizó.

Según datos oficiales, el municipio registra hasta la semana epidemiológica 7 un total de 2.006 casos confirmados de chikungunya. Actualmente, 35 pacientes se encuentran internados en hospitales de segundo y tercer nivel, entre ellos tres menores de edad que permanecen estables.

Las autoridades aseguraron que los centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel cuentan con los medicamentos necesarios para garantizar diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz a las personas que presenten síntomas.

