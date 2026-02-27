Niña de 3 años fallece tras ser atendida en una clínica dental de El Alto

Una niña de tres años falleció en la ciudad de El Alto tras recibir atención en una clínica dental ubicada en la zona 16 de Julio, en un caso que es investigado como presunta mala praxis médica.

Según el reporte preliminar, la menor habría recibido una sobredosis de anestesia durante un tratamiento odontológico, lo que provocó complicaciones en su estado de salud. Tras el procedimiento, la madre buscó atención médica en varios centros de salud; sin embargo, la niña falleció en sus brazos antes de recibir asistencia oportuna.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación con el Ministerio Público, procedieron al precintado de la clínica dental e iniciaron las investigaciones correspondientes. Asimismo, tres trabajadores del establecimiento, entre médicos y personal de enfermería, fueron detenidos con fines investigativos y deberán prestar su declaración ante las autoridades.

El cuerpo de la menor fue levantado en su domicilio, ubicado en la urbanización Villa Ingenio. Los padres informaron que la niña era hija única y que habían pagado aproximadamente Bs 7.500 por el tratamiento dental que buscaba curar varias piezas afectadas.

El caso continúa en etapa de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. Las autoridades no descartan la imputación de los involucrados en función de los resultados de las pericias médicas y forenses.

