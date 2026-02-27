TEMAS DE HOY:
Nacional

"Los responsables van a caer": Paz denuncia "boicot" por gasolina irregular y anuncia sanciones

El mandatario anunció una investigación técnica tras denuncias de transportistas por daños mecánicos y confirmó que YPFB habilitará un registro para compensaciones.

Red Uno de Bolivia

27/02/2026 6:11

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Foto: ABI

Escuchar esta nota

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó este jueves en La Paz que el Gobierno investigará la distribución de gasolina defectuosa y garantizó que habrá sanciones contra quienes resulten responsables. La declaración se dio tras denuncias de transportistas que reportaron daños en sus vehículos.

“Esto no se va a quedar así. Tienen mi palabra que los responsables van a caer”, sostuvo el jefe de Estado.

El mandatario señaló que existen observaciones sobre la cadena de suministro y mencionó la posibilidad de un “boicot” o “trampa”, aunque remarcó que la prioridad es esclarecer lo ocurrido con criterios técnicos.

“Creo que toda observación es correcta, porque evidentemente nos han trampeado en Bolivia. Yo sigo con mi posición, voy a respetar la de los técnicos, creo que ha habido un boicot, pero eso no es una excusa; tenemos que resolver el problema los bolivianos”, afirmó.

Investigación técnica en la cadena de suministro

Paz indicó que se realizará una evaluación para determinar por qué el combustible “sale bien de un punto y llega mal a otro punto”.

“El Estado tiene que asumir sus responsabilidades. Para eso somos Gobierno, para eso hay ministros, para eso hay especialistas del área. Que se investigue y tomaremos las decisiones correctas bajo la visión técnica”, enfatizó.

Registro para afectados

Las denuncias surgieron desde distintos sindicatos del transporte, que reportaron fallas mecánicas atribuidas a la calidad del carburante.

Ante esa situación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la implementación de un sistema de registro y validación de casos para gestionar el resarcimiento a los afectados.

El presidente pidió paciencia mientras avanzan las indagaciones y exhortó a evitar la politización del caso.

“Más allá de que agarremos a los culpables, hay que asumir y la gente tiene que sentir confianza en su Gobierno y en el Estado. Vamos a encarar. Lo que sí pido es paciencia y que no se politice”, manifestó.

Con información de ABI.

