Conoce los puntos habilitados y horarios para tramitar el B-SISA

El trámite requiere reserva anticipada y depósito previo de Bs 60 antes de acudir al punto elegido.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recordó que el etiquetado y entrega de tarjetas B-SISA (nuevos registros y reposición) se realiza exclusivamente con reserva anticipada, con el objetivo de evitar filas y mejorar la atención a la población.
La cita debe gestionarse con al menos 24 horas de anticipación a través del QR oficial o el enlace habilitado por la entidad.
Además, se recomienda asistir 10 minutos antes de la hora programada.
Requisitos para el etiquetado B-SISA
Para vehículos, motocicletas y cuadratracks se debe presentar:
Presencia física del motorizado (N° de chasis visible).
RUAT (original o copia simple).
Licencia de conducir o carnet de identidad vigente.
Boleta original de depósito bancario por Bs 60 a la cuenta del Banco Unión (ANH – B-SISA).
En caso de transferencia por banca digital, imprimir el comprobante.
LISTADO COMPLETO DE PUNTOS DE ETIQUETADO B-SISA
CHUQUISACA
Sucre
Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Echeverría
Horario: 8:30 a 12:30 / 14:30 a 16:00
Camargo
Edificio Terminal de Buses
Horario: 8:30 a 12:30 / 14:30 a 16:00
COCHABAMBA
Oficina Distrital
Av. Beijing entre Circunvalación y Simón López (Parque Ulises Hermosa)
Horario: 08:00 a 16:00
Cercado
Mercado "Juan Evo Morales Ayma"
Horario: 08:30 a 12:00
Chimoré
Calle Costanera Zona Chimorecillo
Miércoles: 08:30 a 12:00
Entre Ríos
Estación de Servicio Carrasco
Martes: 08:30 a 12:00
Ivirgarzama
Estación de Servicio Alex
Jueves: 08:30 a 12:00
Punata
Mercado "Juan Evo Morales Ayma"
08:30 a 12:00
Shinahota
Estación de Servicio Fátima
Viernes: 08:30 a 12:00
Villa Tunari
Estación de Servicio FOX
Lunes: 08:30 a 12:00
LA PAZ
Sopocachi
Parque de las Cebras
09:00 a 12:00 / 13:30 a 14:30
El Alto
Extranca de Senkata, frente a plaza 25 de Julio
09:00 a 12:00 / 13:30 a 14:30
Caranavi
Av. Cívica Lote No 2-B Manzana P
ORURO
Calle Ismael Vásquez entre Colombia y 1° de Mayo
08:30 a 11:00
PANDO
Barrio Vonavi Calle Moisés Santiváñez esquina Elvira Gutiérrez
08:00 a 10:30
POTOSÍ
Ciudad de Potosí
Calle 6 de Agosto No 4, Zona Satélite
08:00 a 12:00
Llallagua
Sede Ayllo Sicoya
Tupiza
Calle Bolívar esquina Av. Villarroel
08:00 a 12:00
Uncía
Calle Chayanta S/N Zona Terminal
08:00 a 12:00
Uyuni
Av. Potosí Esquina 14
08:30 a 12:00
Villazón
Calle Cotagaita S/N
08:00 a 12:00
SANTA CRUZ
Santa Cruz ciudad
4to Anillo entre Av. Busch y Radial 23
Estación de Servicio Urubó
11:00 a 12:30 / 13:00 a 15:30
Camiri
Calle René Moreno, detrás del Coliseo Camiri
11:00 a 12:30 / 13:00 a 15:30
Montero
Calle Amador Parada esquina Buenos Aires
11:00 a 12:30 / 13:00 a 15:30
Puerto Quijarro
Av. Luis Salazar de la Vega y El Trillo
San José de Chiquitos
Calle Monseñor Gerike Suárez
08:00 a 12:00 / 14:30 a 18:00
TARIJA
Tarija ciudad
Calle Ejército Esq. Virginio Lema Nº 389
Lun, Mié y Vie: 08:30 a 12:00
Bermejo
Barrio Miraflores Calle Potosí
Lun, Mié y Vie: 08:30 a 12:00
Cercado
Barrio Miraflores Calle Potosí
Lun, Mié y Vie: 08:30 a 12:00
BENI
Trinidad
Urbanización El Chaparral
08:00 a 12:00
Guayaramerín
Av. Oscar Unzaga de la Vega
08:00 a 16:00
Riberalta
Barrio 7 de Agosto Av. Carlos Sonneschein
08:00 a 16:00
Rurrenabaque
Calle Avaroa Zona Central
08:00 a 16:00
REGIÓN CHACO
Yacuiba
Guayabilla S/N esquina Beni Barrio Los Lapachos
08:00 a 16:00
Monteagudo
Avenida Potosí final, zona Candua
Villa Montes
Av. Héroes del Chaco No 214
Recomendaciones importantes
No acudir sin reserva previa.
Llevar toda la documentación completa.
Verificar horarios, ya que algunos puntos atienden solo determinados días.
El vehículo debe estar presente físicamente.
