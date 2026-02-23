Conoce los puntos habilitados y horarios para tramitar el B-SISA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recordó que el etiquetado y entrega de tarjetas B-SISA (nuevos registros y reposición) se realiza exclusivamente con reserva anticipada, con el objetivo de evitar filas y mejorar la atención a la población.

La cita debe gestionarse con al menos 24 horas de anticipación a través del QR oficial o el enlace habilitado por la entidad.

Además, se recomienda asistir 10 minutos antes de la hora programada.

Requisitos para el etiquetado B-SISA

Para vehículos, motocicletas y cuadratracks se debe presentar:

Presencia física del motorizado (N° de chasis visible).

RUAT (original o copia simple).

Licencia de conducir o carnet de identidad vigente.

Boleta original de depósito bancario por Bs 60 a la cuenta del Banco Unión (ANH – B-SISA).

En caso de transferencia por banca digital, imprimir el comprobante.

LISTADO COMPLETO DE PUNTOS DE ETIQUETADO B-SISA

CHUQUISACA

Sucre

Calle Loa Nº 1013, entre calles La Paz y Echeverría

Horario: 8:30 a 12:30 / 14:30 a 16:00

Camargo

Edificio Terminal de Buses

Horario: 8:30 a 12:30 / 14:30 a 16:00

COCHABAMBA

Oficina Distrital

Av. Beijing entre Circunvalación y Simón López (Parque Ulises Hermosa)

Horario: 08:00 a 16:00

Cercado

Mercado "Juan Evo Morales Ayma"

Horario: 08:30 a 12:00

Chimoré

Calle Costanera Zona Chimorecillo

Miércoles: 08:30 a 12:00

Entre Ríos

Estación de Servicio Carrasco

Martes: 08:30 a 12:00

Ivirgarzama

Estación de Servicio Alex

Jueves: 08:30 a 12:00

Punata

Mercado "Juan Evo Morales Ayma"

08:30 a 12:00

Shinahota

Estación de Servicio Fátima

Viernes: 08:30 a 12:00

Villa Tunari

Estación de Servicio FOX

Lunes: 08:30 a 12:00

LA PAZ

Sopocachi

Parque de las Cebras

09:00 a 12:00 / 13:30 a 14:30

El Alto

Extranca de Senkata, frente a plaza 25 de Julio

09:00 a 12:00 / 13:30 a 14:30

Caranavi

Av. Cívica Lote No 2-B Manzana P

ORURO

Calle Ismael Vásquez entre Colombia y 1° de Mayo

08:30 a 11:00

PANDO

Barrio Vonavi Calle Moisés Santiváñez esquina Elvira Gutiérrez

08:00 a 10:30

POTOSÍ

Ciudad de Potosí

Calle 6 de Agosto No 4, Zona Satélite

08:00 a 12:00

Llallagua

Sede Ayllo Sicoya

Tupiza

Calle Bolívar esquina Av. Villarroel

08:00 a 12:00

Uncía

Calle Chayanta S/N Zona Terminal

08:00 a 12:00

Uyuni

Av. Potosí Esquina 14

08:30 a 12:00

Villazón

Calle Cotagaita S/N

08:00 a 12:00

SANTA CRUZ

Santa Cruz ciudad

4to Anillo entre Av. Busch y Radial 23

Estación de Servicio Urubó

11:00 a 12:30 / 13:00 a 15:30

Camiri

Calle René Moreno, detrás del Coliseo Camiri

11:00 a 12:30 / 13:00 a 15:30

Montero

Calle Amador Parada esquina Buenos Aires

11:00 a 12:30 / 13:00 a 15:30

Puerto Quijarro

Av. Luis Salazar de la Vega y El Trillo

San José de Chiquitos

Calle Monseñor Gerike Suárez

08:00 a 12:00 / 14:30 a 18:00

TARIJA

Tarija ciudad

Calle Ejército Esq. Virginio Lema Nº 389

Lun, Mié y Vie: 08:30 a 12:00

Bermejo

Barrio Miraflores Calle Potosí

Lun, Mié y Vie: 08:30 a 12:00

Cercado

Barrio Miraflores Calle Potosí

Lun, Mié y Vie: 08:30 a 12:00

BENI

Trinidad

Urbanización El Chaparral

08:00 a 12:00

Guayaramerín

Av. Oscar Unzaga de la Vega

08:00 a 16:00

Riberalta

Barrio 7 de Agosto Av. Carlos Sonneschein

08:00 a 16:00

Rurrenabaque

Calle Avaroa Zona Central

08:00 a 16:00

REGIÓN CHACO

Yacuiba

Guayabilla S/N esquina Beni Barrio Los Lapachos

08:00 a 16:00

Monteagudo

Avenida Potosí final, zona Candua

Villa Montes

Av. Héroes del Chaco No 214

Recomendaciones importantes

No acudir sin reserva previa.

Llevar toda la documentación completa.

Verificar horarios, ya que algunos puntos atienden solo determinados días.

El vehículo debe estar presente físicamente.

