Un clic y listo: así puedes saber si te toca ser jurado electoral para las elecciones de marzo

Tras el sorteo público realizado el pasado viernes 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió oficialmente este domingo 22 la lista de ciudadanos que deberán cumplir con la función de juradas y jurados de mesa en las próximas Elecciones Subnacionales 2026.

Cumplir con esta labor es una obligación cívica fundamental para garantizar la transparencia del voto. A continuación, te presentamos el instructivo detallado para realizar tu consulta de forma digital.

Pasos para la consulta en "Yo Participo"

Para verificar tu situación de manera individual, la forma más rápida es a través de la plataforma oficial:

Ingresa al portal: Accede a https://yoparticipo.oep.org.bo/ o descarga la aplicación móvil Yo Participo (disponible para Android e iOS). Documento de Identidad: Escribe tu número de cédula de identidad (sin incluir la extensión o complemento de departamento). Fecha de nacimiento: Introduce tu fecha de nacimiento en el formato día/mes/año. Validación: Completa el código de seguridad (captcha) que aparece en pantalla. Consulta: Haz clic en el botón “Consultar”.

¿Qué información aparecerá en tu pantalla?

Una vez que el sistema procese tus datos, podrás visualizar una ficha completa que incluye:

Tu nombre completo.

Estado de habilitación para votar.

Ubicación de votación (País, departamento y municipio).

Recinto electoral y número de mesa asignada.

Estado de Jurado: En la parte superior derecha se indicará claramente si fuiste seleccionado o no para esta función.

Información sobre militancia política, en caso de que figures en alguna organización.

Otras formas de consulta

Si prefieres revisar las listas completas por departamento, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha habilitado un repositorio con documentos descargables ordenados alfabéticamente por apellidos en el siguiente enlace:

https://web.oep.org.bo/elecciones-subnacionales-2026-2/nomina_jurados_mesas/

O en este QR:

Sobre las excusas

Desde el OEP recuerdan que quienes tengan un impedimento justificado por ley (enfermedad, embarazo, fuerza mayor, entre otros) deberán presentar su excusa formal ante los Tribunales Electorales Departamentales (TED) dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

