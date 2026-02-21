Viacha: Jhonny Chávez postula a la Alcaldía por el MTS

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) impulsa la candidatura de Jhonny Chávez a la Alcaldía de Viacha con una propuesta centrada en mejorar los servicios básicos, la infraestructura en salud y las condiciones educativas del municipio.

Chávez, de 46 años, cursó sus estudios en el colegio Hugo Dávila y se define como un emprendedor con experiencia en distintos rubros comerciales. Señala que ese recorrido le permitió conocer de cerca la dinámica económica local y las principales necesidades de la población.

El candidato afirma que decidió postular porque considera que Viacha enfrenta serias deficiencias en servicios básicos, atención en salud, educación y manejo de residuos. “Conozco las necesidades del municipio y sé que podemos mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, sostiene.

En el área de salud, plantea invertir en infraestructura y equipamiento, además de gestionar la acreditación de centros hospitalarios para garantizar mejores condiciones tanto a pacientes como a trabajadores del sector.

En educación, propone priorizar el mejoramiento de las unidades educativas, con el objetivo de brindar una formación de calidad a la juventud viacheña.

Chávez destaca que los pilares fundamentales de su vida son la fe, la familia y la vocación de servicio. Asegura que esos valores guían su propuesta política y su intención de trabajar por el desarrollo del municipio.

