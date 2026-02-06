Iván Arias plantea una nueva gestión municipal basada en 'súperobras', saneamiento económico y desarrollo social

El alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó su propuesta para una nueva gestión municipal, enfocada en consolidar la estabilidad económica de la Alcaldía y avanzar hacia una etapa de “súperobras”, inversión social y modernización del transporte, tras asegurar que su administración logró sanear una situación financiera crítica heredada al inicio de su mandato.

Arias afirmó que la actual gestión permitió recuperar la economía municipal, lo que abre la posibilidad de “mirar el futuro con mayor solvencia”, pese al contexto de crisis nacional.

“El desafío ahora es continuar lo que se ha iniciado, consolidar la estabilidad económica y ejecutar estas propuestas que apuntan al desarrollo de la ciudad. Hoy la Alcaldía está de pie y ahora podemos mirar el horizonte”, señaló, al justificar su decisión de postular a la reelección.

Súpereducación y mayor inversión social

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la “súpereducación”, que contempla un incremento significativo del presupuesto destinado al sector. El alcalde anunció que la inversión en educación superará los Bs 100 millones, sumando el desayuno escolar, el programa de mochilas con material educativo y zapatillas, además de un plan de refacción de infraestructuras educativas mediante nuevos créditos.

Asimismo, destacó que La Paz fue el primer municipio en entregar desayuno escolar desde el inicio del año, con una inversión anual de B 55 millones, cifra que se incrementará en la próxima gestión.

Súpersalud y atención directa a la población

En materia de salud, Arias propuso fortalecer el programa “El Médico en tu Casa”, ampliándolo a los 23 distritos del municipio, con atención prioritaria a adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

Además, anunció el equipamiento del Hospital San Antonio y la construcción del Hospital del Sur, ante la saturación del actual Hospital Los Pinos, como parte de una estrategia para mejorar el acceso a servicios de salud.

Súpertransporte y modernización urbana

El alcalde planteó una transformación estructural del transporte público, con la consolidación del Pumakatari eléctrico, el “Electro Puma”, la integración con el sistema de teleféricos y la propuesta de un tren aéreo que conectará distintos puntos estratégicos de la ciudad en pocos minutos.

El proyecto, que demandaría una inversión aproximada de $us 250 millones, se ejecutaría bajo un modelo de concesión, incorporando a los choferes como socios y accionistas, con el objetivo de reducir la saturación de minibuses y mejorar el servicio.

Súperobras, economía naranja y medio ambiente

Arias resaltó la ejecución de más de 4.500 obras barriales y la transferencia de Bs 170 millones a juntas vecinales para la ejecución de proyectos definidos por la propia población. También destacó inversiones en grandes infraestructuras viales, puentes y obras de estabilización.

En el ámbito económico, su propuesta impulsa la economía naranja, con énfasis en el turismo, la gastronomía y eventos culturales como la festividad del Gran Poder, que —según señaló— genera alrededor de $us 67 millones en un solo día.

En cuanto al medio ambiente, anunció la ampliación de áreas verdes, la plantación de más de 25.000 árboles y la creación del Parque 3.600, además de soluciones integrales para el manejo de residuos sólidos.

