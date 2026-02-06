El Banco Mundial aprueba un financiamiento por $us 200 millones, según el ministro Espinoza

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que, tras una jornada de arduo trabajo desde Washington, el Banco Mundial aprobó un financiamiento de 200 millones de dólares destinado a fortalecer la protección social en Bolivia, respaldando programas que actualmente benefician a más de 100.000 personas en todo el país.

El apoyo del organismo internacional reconoce los esfuerzos del Estado boliviano por consolidar políticas públicas orientadas a la protección de los sectores más vulnerables, en un contexto de recuperación y estabilización económica.

En ese marco, también se destacó que la inflación ha comenzado a moderarse de manera sostenida, un resultado que ya es valorado por organismos internacionales y que refleja el impacto de las medidas de estabilización implementadas por el Gobierno.

Asimismo, se informó que continúan las gestiones para acceder a nuevo financiamiento que permita impulsar la inversión pública y privada, con el objetivo de consolidar la recuperación económica y fortalecer el crecimiento del país.

“Hoy terminamos una misión exitosísima con el Banco Mundial que sigue apoyando de manera muy decidida al país hoy día con $us 200 millones aprobados en el directorio para protección social en el caso boliviano, que ayudará a financiar cerca del 20% del bono PEPE”, menciona en el video Espinoza.

Las autoridades remarcaron que estos avances representan señales alentadoras para la economía nacional y ratificaron el compromiso de seguir trabajando para generar resultados concretos en beneficio de la población boliviana.

