¿Habrá resarcimiento por daños a vehículos? Esto dice YPFB con respecto al problema de la gasolina

El país enfrenta denuncias por la calidad del combustible que estaría afectando vehículos particulares, mientras YPFB investiga las causas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/02/2026 23:35

Foto: Instituto de Mecánica Automotriz en Bolivia
Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se pronunció sobre la posibilidad de un resarcimiento a los dueños de los automóviles afectados por la gasolina contaminada que circuló en los últimos meses.

Estamos organizando reuniones técnicas con los diferentes grupos afectados para entender el problema mecánico y el efecto que ha tenido en sus automotores”, señaló Akly, quien agregó que el daño se ha dado de forma puntual y que la investigación permitirá identificar a todos los vehículos perjudicados.

Sobre los ciudadanos que no están agrupados en asociaciones o sindicatos, Akly aclaró que “estamos trabajando sobre ese tipo de hallazgo y comunicando a la opinión pública los próximos pasos y decisiones que vamos a tomar”.

El objetivo, explicó, es atender cada caso de manera individual, con información técnica y verificable.

Respecto a la posibilidad de compensaciones, Akly se mostró abierto: “Estamos viendo todas las posibilidades y también tenemos que entender bien la problemática y cómo les ha afectado a los motores. No descartamos ninguna medida de resarcimiento”.

Finalmente, reiteró que la contaminación se concentró en tanques específicos y que se continuará con la investigación: “Estamos comprometidos en realizar todas las verificaciones internas y externas, incluyendo laboratorios internacionales, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”.

