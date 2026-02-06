¿Habrá resarcimiento por daños a vehículos? Esto dice YPFB con respecto al problema de la gasolina

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se pronunció sobre la posibilidad de un resarcimiento a los dueños de los automóviles afectados por la gasolina contaminada que circuló en los últimos meses.

“Estamos organizando reuniones técnicas con los diferentes grupos afectados para entender el problema mecánico y el efecto que ha tenido en sus automotores”, señaló Akly, quien agregó que el daño se ha dado de forma puntual y que la investigación permitirá identificar a todos los vehículos perjudicados.

Sobre los ciudadanos que no están agrupados en asociaciones o sindicatos, Akly aclaró que “estamos trabajando sobre ese tipo de hallazgo y comunicando a la opinión pública los próximos pasos y decisiones que vamos a tomar”.

El objetivo, explicó, es atender cada caso de manera individual, con información técnica y verificable.

Respecto a la posibilidad de compensaciones, Akly se mostró abierto: “Estamos viendo todas las posibilidades y también tenemos que entender bien la problemática y cómo les ha afectado a los motores. No descartamos ninguna medida de resarcimiento”.

Finalmente, reiteró que la contaminación se concentró en tanques específicos y que se continuará con la investigación: “Estamos comprometidos en realizar todas las verificaciones internas y externas, incluyendo laboratorios internacionales, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”.

