EEUU y Bolivia coordinan restablecimiento de embajadores, dice canciller boliviano a la AFP

Estados Unidos y Bolivia coordinan el restablecimiento de sus embajadores "a la brevedad posible", tras 18 años de relaciones diplomáticas rotas, señaló este jueves a la AFP el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

Ninguno de los dos países tienen embajadores desde septiembre de 2008. El entonces presidente izquierdista Evo Morales expulsó al principal diplomático norteamericano de Bolivia, a quien acusó de conspirar contra su gobierno. La Casa Blanca hizo lo mismo con el representante boliviano.

"Naturalmente hemos abordado el tema del restablecimiento de embajadores" y "la idea es que concretemos esa tarea a la brevedad posible", dijo Aramayo a la AFP desde la capital estadounidense en una entrevista virtual.

Al iniciar su gestión en noviembre, el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz buscó un acercamiento con Estados Unidos y anunció la recuperación del vínculo diplomático.

Aramayo se reunió el miércoles en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jueves con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El jueves la oficina del subsecretario Landau señaló en un comunicado que el encuentro "reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una sólida asociación" con el país sudamericano.

Durante los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), los principales aliados de Bolivia fueron China, Rusia, Venezuela y Cuba. Hubo un alejamiento de las principales potencias occidentales.

Aramayo aseguró que el gobierno de Rodrigo Paz también buscará un acercamiento similar con Chile, país vecino con el que no comparte embajadas desde 1978 por un desacuerdo sobre la soberanía marítima de Bolivia.

"Tenemos toda la voluntad para hacerlo", dijo. Aclaró, sin embargo, que el Estado no renunciará a su reclamo histórico por una salida al mar.

El canciller boliviano visitó hace unas semanas Santiago y se reunió con el gobierno saliente de Gabriel Boric y con el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá en marzo.

Bolivia perdió sus costas marítimas en una guerra contra Chile en 1879.

