Arrendatarios exigen la destitución del director de la Terminal Bimodal por desalojos ilegales

El sector se moviliza ante las notificaciones de desalojo emitidas por la nueva administración.

Ximena Rodriguez

05/02/2026 21:42

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Los arrendatarios de la Terminal Bimodal se encuentran en estado de emergencia y exigen la renuncia del nuevo director tras denunciar cobros irregulares y una campaña de hostigamiento. Gerald Gandarilla, presidente del sector, afirmó: “Estamos siendo víctimas de hostigamiento de parte del nuevo director de esta terminal, siendo que nosotros tenemos un contrato vigente, hecho por el Estado hasta el 31 de diciembre del 2027”.

La dirigencia denunció que la administración ha comenzado a notificar desalojos arbitrarios, ignorando la estabilidad jurídica de las seis asociaciones y la federación de choferes que componen su bloque de unidad.

Al respecto, Gandarilla fue enfático al advertir que “ha empezado a notificar a algunos de nuestros socios y pedirles desalojo inmediato, no lo vamos a permitir”.

En palabras del vocero del sector, el conflicto pone en riesgo el sustento de 120 arrendatarios y aproximadamente 1.200 familias que dependen directamente de las actividades comerciales en el recinto terrestre. Ante esta situación, el sector exige la intervención del Gobierno central, “nosotros exigimos garantías al señor ministro de que nos respeten el contrato que tenemos firmado y hecho por el mismo Estado”, sentenció el dirigente.

