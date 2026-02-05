Repartidores denuncian daños en motocicletas por calidad del combustible en Cochabamba

Trabajadores del delivery aseguran que la baja calidad del carburante provoca daños mecánicos y afecta sus ingresos diarios.
05/02/2026 10:00
Trabajadores del servicio de repartición denunciaron que la presunta baja calidad del combustible estaría provocando fallas mecánicas en sus motocicletas, situación que afecta directamente a sus ingresos diarios, debido a que varias unidades se encuentran actualmente en talleres para reparaciones.
“Tenemos motorizados afectados, parados tanto por el tema del trabajo como del ingreso diario que tenemos. Es evidente que trabajamos para el día, un día sin trabajo es muy complicado para nosotros”, expresó.
El sector lamentó que esta situación se registre pese a que se levantó la subvención a los carburantes y pidió a las autoridades nacionales atender el problema, recordando que garantizar la calidad del combustible es competencia del Estado.
Según explicó, el costo de los repuestos se ha elevado en los últimos meses, agravando aún más la situación.
La representante añadió que las fallas en las motocicletas se evidencian a diario y que el problema ya afecta a un número considerable de deliveries, por lo que solicitaron una solución pronta para evitar mayores perjuicios al sector.
