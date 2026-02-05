Repartidores denuncian daños en motocicletas por calidad del combustible en Cochabamba

Trabajadores del servicio de repartición denunciaron que la presunta baja calidad del combustible estaría provocando fallas mecánicas en sus motocicletas, situación que afecta directamente a sus ingresos diarios, debido a que varias unidades se encuentran actualmente en talleres para reparaciones.

Una representante del sector señaló que los motorizados presentan desperfectos frecuentes, lo que obliga a suspender jornadas laborales y genera pérdidas económicas para los conductores, quienes dependen del trabajo diario.

“Tenemos motorizados afectados, parados tanto por el tema del trabajo como del ingreso diario que tenemos. Es evidente que trabajamos para el día, un día sin trabajo es muy complicado para nosotros”, expresó.

El sector lamentó que esta situación se registre pese a que se levantó la subvención a los carburantes y pidió a las autoridades nacionales atender el problema, recordando que garantizar la calidad del combustible es competencia del Estado.

Asimismo, el sector indicó que los gastos por limpieza de motores, cambio de repuestos y mantenimiento corren por cuenta propia, lo que incrementa la carga económica para los trabajadores.

Según explicó, el costo de los repuestos se ha elevado en los últimos meses, agravando aún más la situación.

La representante añadió que las fallas en las motocicletas se evidencian a diario y que el problema ya afecta a un número considerable de deliveries, por lo que solicitaron una solución pronta para evitar mayores perjuicios al sector.



