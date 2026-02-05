Aprehenden a segunda persona implicada en sparring de boxeo contra menor que quedó en coma

La Fiscalía aprehendió a una segunda persona presuntamente implicada en la agresión sufrida por un menor de edad durante una sesión de sparring de boxeo que lo dejó en estado de coma. El caso continúa en investigación mientras se busca establecer la responsabilidad de todos los participantes.

Según informó Javier Calcina, abogado de la familia del adolescente, el Ministerio Público realizó la aprehensión entre las 23:00 y la medianoche del día anterior. El detenido fue identificado como Fernando, quien habría participado en el sparring antes de Pablo Mendoza, sobre quien pesa una orden de aprehensión y actualmente se desconoce su paradero.

“Es uno de los participantes del sparring, fue el anterior al señor Pablo Mendoza”, señaló el jurista en contacto con Red Uno.

De acuerdo con los datos recabados por la familia, el menor habría enfrentado a entre tres y cuatro personas durante la práctica. “Indican que fueron entre tres y cuatro personas, el último fue el señor Mendoza”, explicó Calcina.

El abogado también adelantó que todas las personas que participaron en el sparring serán citadas a declarar, como parte de las diligencias que lleva adelante la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades penales.

