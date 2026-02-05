Albarracín propone reestructuración y un nuevo modelo de gestión metropolitana para La Paz

El candidato a la Alcaldía de La Paz, Waldo Albarracín, presentó una ambiciosa propuesta de transformación integral del municipio, basada en una profunda reestructuración jurídica, institucional, financiera y administrativa, con el objetivo de recuperar los derechos del ciudadano, ordenar el municipio y garantizar una gestión eficiente al servicio de los paceños.

“La Paz presenta ausencia de servicios básicos como alcantarillado y energía eléctrica, un transporte caótico, trancaderas constantes y una atención pública que atropella los derechos del ciudadano”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la creación inmediata de una Carta Orgánica Municipal, inexistente hasta la fecha.

“¿Cómo puede ser que una de las ciudades más importantes del país no tenga una constitución municipal? Bolivia tiene Constitución Política y La Paz no tiene una carta orgánica”, cuestionó, al señalar que el documento ya se encuentra redactado para su implementación.

Según explicó, esta norma permitirá ordenar el funcionamiento del gobierno municipal, definir derechos de los vecinos y establecer una jerarquía normativa clara.

A ello se suma una propuesta de reestructuración institucional y presupuestaria, orientada a priorizar a los sectores más vulnerables.

“La distribución del presupuesto debe dar prioridad a niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Las soluciones no pueden ser parciales ni improvisadas”, enfatizó.

En materia de transporte, Albarracín planteó la metropolización del sistema, con un modelo integrado y accesible, con el que “con un solo ticket” el ciudadano pueda desplazarse desde Mecapaca hasta Laja o Viacha, usando buses, Pumakatari o teleférico, incluso con transbordos, a un costo único.

Este modelo, según dijo, permitirá reducir costos, mejorar la calidad del servicio y ordenar el tráfico, siempre mediante coordinación entre municipios colindantes.

“La metropolización no es discurso, es planificación conjunta y desarrollo económico compartido”, afirmó.

Asimismo, señaló que este enfoque permitirá resolver disputas de límites y competencias entre municipios como La Paz y Palca, que hoy generan conflictos y duplicidad de trámites.

Lucha frontal contra la corrupción y defensa del vecino

El candidato fue enfático al evaluar la gestión municipal actual y aseguró que, como respuesta, se creará el Zar Anticorrupción, una instancia independiente que investigará y promoverá acciones legales contra quienes dañan los recursos municipales.

“Vamos a investigar y procesar a quienes le están robando a La Paz y a los paceños”, enfatizó.

De manera paralela, propuso la creación de la Defensoría del Vecino, destinada a proteger los derechos ciudadanos frente a abusos administrativos.

Obras estructurales, reciclaje y saneamiento de ríos

Entre los proyectos emblemáticos, Albarracín destacó la construcción de al menos cinco distribuidores viales en puntos críticos como la Garita de Lima, Villa Copacabana y Obrajes, para enfrentar estructuralmente el caos vehicular.

También planteó una política integral de gestión de residuos sólidos.

“Bolivia es el único país donde la basura sigue siendo basura. En otros países se recicla, se transforma y genera recursos económicos”, señaló, anunciando proyectos ya conversados con empresas especializadas.

En cuanto al medio ambiente, propuso un plan integral de manejo y saneamiento de cuencas, para descontaminar los ríos que atraviesan la ciudad.

El candidato incluyó propuestas en Seguridad Ciudadana, respeto a los derechos de los animales, además de la reducción del gasto público municipal.

Con estas propuestas, Waldo Albarracín aseguró que busca una gestión municipal eficiente, transparente y centrada en el ciudadano, con voluntad política y vocación de servicio para recuperar La Paz.

