La investigación del llamado caso “maletas” continúa generando dudas sobre los procedimientos y responsabilidades de los implicados. En las últimas horas, se difundieron imágenes que muestran al juez Hebert Zeballos y junto al exfuncionario de la Aduana Álvaro Barbery conversando en el aeropuerto de Viru Viru, lo que ha levantado sospechas sobre la posible relación entre ambos.

El abogado del funcionario, Joadel Bravo, explicó que las fotografías corresponden al 30 de noviembre, un día después del arribo del vuelo charter con las maletas en cuestión, y no al 29 de noviembre, como se había informado inicialmente.

Según Bravo, el encuentro registrado en las imágenes solo evidencia un saludo cordial entre personas que se conocían desde hace años debido a que coincidieron en un lugar de trabajo, pero no implica ningún acto ilícito.

“El saludo que se observa no compromete a mi cliente. Él no recibió dinero ni objetos de ninguna índole y no hizo ingresar al juez a las instalaciones de aduana”, aclaró el abogado.

Además, indicó que su defendido no ha prestado declaración todavía, por lo que no puede haberse manifestado sobre el conocimiento o desconocimiento del juez.

Respecto a las maletas, Bravo sostuvo que estas estuvieron 24 horas bajo custodia de la Aduana y que su cliente salió a realizar compras para los funcionarios mientras se realizaban los procedimientos.

“Todas las acciones de mi defendido están documentadas en informes diarios entregados a sus superiores jerárquicos, cumpliendo con el procedimiento interno”, señaló.

El abogado cuestionó también la gestión de la Aduana y la falta de notificación inmediata a las autoridades correspondientes sobre el uso presuntamente irregular de un pasaporte diplomático por parte de una exdiputada, lo que según él, retrasó la investigación y generó un manejo desigual de responsabilidades.

Actualmente, el exfuncionario de aduana está bajo investigación y su declaración quedó suspendida. Las autoridades aún no han determinado qué contenían las maletas ni si hay delitos adicionales que se puedan imputar a los involucrados.

“Lo que se observa es un caso lleno de hipótesis y errores administrativos. Mi cliente denunció actos de corrupción y ahora enfrenta acusaciones que no tienen sustento directo en estas imágenes”, concluyó Bravo.

