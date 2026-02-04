Más allá de Marie Curie: Bolivia impulsa a su nueva generación de científicas

La ciencia en Bolivia tiene rostro de mujer y busca conquistar a las más jóvenes. Con el objetivo de derribar el mito de que la investigación es algo "lejano", la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD) realizarán la cuarta versión de la Feria Científica por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El evento, que iniciará este sábado 7 de febrero, busca que las niñas bolivianas encuentren inspiración en referentes locales y se animen a explorar las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Referentes reales: "Ciencia cerca de ti"

Para Cecilia Soto, presidenta del capítulo boliviano de la OWSD, la clave está en la visibilidad. La organización cuenta actualmente con más de 200 científicas a nivel nacional que buscan demostrar que el talento boliviano es una realidad tangible.

"A veces en los libros uno ve a una Marie Curie y pensamos que es algo muy lejano a nuestro país, pero cerca tenemos a futuras científicas. Nuestra motivación es que las niñas y jóvenes vean que existen científicas bolivianas", afirmó Soto, destacando que esta iniciativa nacional se expandirá también a Santa Cruz, Sucre y Cochabamba.

Magia Química: El laboratorio a la calle

Como un adelanto de lo que el público podrá presenciar, estudiantes de la UMSA realizaron demostraciones de "Magia Química" en Que No Me Pierda, transformando conceptos complejos en espectáculos visuales:

Fuego de Colores: Verenice La Torre explicó cómo el uso de sales metálicas (como el cloruro de cobre) altera el color de las llamas, creando una "firma electrónica" visual que cautiva a los espectadores.

Auroras Boreales en Probeta: Lorena Chipana logró replicar el fenómeno de las auroras boreales mediante una reacción entre ácido clorhídrico, aluminio y sulfato de cobre, demostrando cómo la química puede recrear los espectáculos más impresionantes de la naturaleza.

La celebración no se limitará a un solo día, sino que contempla una serie de eventos para fomentar la divulgación científica:

Sábado 7 de febrero: Gran feria científica en La Paz, abierta a familias y jóvenes curiosos.

Miércoles 11 de febrero: Eventos simultáneos en Santa Cruz y otras ciudades.

Acto de Reconocimiento: La UMSA premiará el 11 de febrero a los mejores stands y a quienes han impulsado la divulgación científica durante estos cuatro años.

Las instituciones académicas coinciden en que promover estas vocaciones es fundamental para el desarrollo del país. "Son futuras profesionales que van a estar presentes para mostrar la importancia de la ciencia", concluyó Soto.

Mira la programación en Red Uno Play