“Realizaremos auditorías a todos los procesos agrarios”, asegura la nueva directora del INRA

Este lunes, Mónica Justiniano fue posesionada como nueva directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, en un acto encabezado por el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, y con la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho.

La autoridad se comprometió a revisar a fondo los procesos de dotación y saneamiento de tierras en el departamento, marcando un nuevo rumbo institucional en medio de la creciente conflictividad por la tierra.

Justiniano, abogada de profesión con especialidad en derecho agrario y 20 años de experiencia en el área, destacó que su gestión se enfocará en la recuperación y fortalecimiento institucional del INRA, con personal técnico idóneo y procesos transparentes.

“Debemos reconstruir el INRA, devolviendo la institucionalidad, contando con personal técnico capacitado y sobre todo idóneo. Ese es el pilar fundamental”, señaló.

La nueva directora reconoció que si bien existen avances en el saneamiento agrario, los procesos se han visto distorsionados en años anteriores por manipulación institucional y uso político de la tierra.

“El proceso agrario se distorsionó por la manipulación institucional que el partido del gobierno del MAS realizó del INRA”, afirmó.

Entre sus prioridades, Justiniano anunció la realización de auditorías jurídicas a procedimientos agrarios, “a todos aquellos procedimientos que sean necesarios y que nuestra ley lo permita”, con el objetivo de transparentar la gestión y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.

En cuanto a los predios ya titulados que enfrenten conflictos, indicó que el INRA acompañará los procesos judiciales y respetará las resoluciones de los tribunales agroambientales.

La directora también enfatizó la importancia de una gestión de puertas abiertas, atendiendo a pequeños y medianos productores, pueblos indígenas y comunidades campesinas, con un enfoque técnico y transparente.

“Todos los administrados, sin hacer exclusión de ninguna naturaleza, deben contar con un INRA confiable y profesional”, dijo.

Santa Cruz, con el mayor número de avasallamientos en el país, será el foco inicial de la nueva gestión. Justiniano explicó que se coordinará con autoridades locales y policiales para atender denuncias de avasallamiento y apoyar los procesos de saneamiento, mientras se garantiza la aplicación de la ley y la seguridad jurídica de los predios afectados.

