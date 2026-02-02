Ataque armado en Piso Firme deja un muerto y un herido: investigan posible conflicto por minerales

Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad de la localidad de Piso Firme, comunidad fronteriza entre los departamentos de Santa Cruz y Beni, la noche del domingo. Según el informe preliminar del director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gilmar Valencia, un ataque con armas de fuego dejó una persona fallecida y otra gravemente herida.

La emboscada

El incidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas, cuando cuatro sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas y abrieron fuego utilizando escopetas. Producto de los disparos, uno de los hombres perdió la vida de manera instantánea, mientras que el segundo logró sobrevivir al ataque pese a sus heridas.

La alerta llegó a las autoridades de una forma dramática: el sobreviviente consiguió contactar telefónicamente a su padre para informarle lo sucedido, y fue este último quien dio aviso a la Policía boliviana.

Hipótesis: Conflictos por minerales

Aunque la investigación se encuentra en su fase inicial, los primeros datos sugieren que el móvil del crimen estaría vinculado a actividades extractivas.

"Se trataría de personas que se dedicarían al negocio de la explotación de minerales o de minas", señaló el coronel Valencia, vinculando el ataque a posibles pugnas por el control de yacimientos en la región.

Dificultades de acceso

Debido a que Piso Firme es una zona geográficamente alejada y de difícil acceso, el personal especializado de la Felcc aún se encuentra en trayecto hacia el lugar del hecho para realizar el levantamiento legal del cadáver y la recolección de indicios. Se espera que en las próximas horas, una vez que los investigadores logren establecer contacto directo en la escena, se brinde un reporte oficial con la identidad de las víctimas y mayores detalles sobre los agresores.

