¿Te toca cobrar hoy? Todo lo que debes saber sobre la Renta Dignidad y el Bono PEPE

Desde este lunes 2 de febrero de 2026, adultos mayores en Bolivia acceden al pago mensual de la Renta Dignidad, junto al Bono PEPE, un beneficio adicional destinado a quienes no cuentan con jubilación contributiva.

La Renta Dignidad está dirigida a todas las personas de 60 años o más, residentes en el país, y es administrada por la Gestora Pública. Con el incremento aprobado para esta gestión, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Bs 500 mensuales para adultos mayores no rentistas

Bono PEPE: pago adicional desde febrero

Los adultos mayores no rentistas reciben de forma automática un pago adicional de Bs 150, correspondiente al Bono PEPE, que se entrega junto con la Renta Dignidad.

¿Cómo y dónde se cobra?

El cobro se realiza en las entidades financieras habilitadas, entre ellas:

Banco Unión

BancoSol

Ecofuturo

Prodem

Para el pago, solo se requiere cédula de identidad vigente. No es necesario realizar ningún registro adicional, ya que la base de datos es administrada directamente por la Gestora Pública.

Cronograma de pago según fecha de nacimiento

Desde 2026, el pago se organiza de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario:

El cobro inicia el día de su cumpleaños de cada mes

Si nació el 26 , cobra el 26 ; si nació el 27 , cobra el 27 , y así sucesivamente

El calendario comenzó el 26 de enero de 2026

Casos especiales

Los nacidos los días 29, 30 o 31 cobrarán el pago correspondiente a febrero en los mismos días de marzo , debido a la duración del mes.

Si la fecha cae en fin de semana o feriado, el pago se habilita el siguiente día hábil.

Otros datos importantes

La Renta Dignidad es un beneficio vitalicio

Puede acumularse hasta por 12 meses

El beneficiario puede consultar su habilitación en la página oficial de la Gestora Pública ingresando su número de carnet y fecha de nacimiento

