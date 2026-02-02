TEMAS DE HOY:
Feminicidio Operativo policial fallece ahogado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Te toca cobrar hoy? Todo lo que debes saber sobre la Renta Dignidad y el Bono PEPE

Este lunes arranca el pago conjunto de la Renta Dignidad y el Bono PEPE. Conoce quiénes acceden, cuánto reciben y cómo verificar tu fecha de cobro.

Silvia Sanchez

02/02/2026 6:51

¿Te toca cobrar hoy? Todo lo que debes saber sobre la Renta Dignidad y el Bono PEPE. Imagen referencial T Informas Bolivia
Bolivia

Escuchar esta nota

Desde este lunes 2 de febrero de 2026adultos mayores en Bolivia acceden al pago mensual de la Renta Dignidad, junto al Bono PEPE, un beneficio adicional destinado a quienes no cuentan con jubilación contributiva.

La Renta Dignidad está dirigida a todas las personas de 60 años o más, residentes en el país, y es administrada por la Gestora Pública. Con el incremento aprobado para esta gestión, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Bs 500 mensuales para adultos mayores no rentistas

 

Bono PEPE: pago adicional desde febrero

Los adultos mayores no rentistas reciben de forma automática un pago adicional de Bs 150, correspondiente al Bono PEPE, que se entrega junto con la Renta Dignidad.

¿Cómo y dónde se cobra?

El cobro se realiza en las entidades financieras habilitadas, entre ellas:

  • Banco Unión

  • BancoSol

  • Ecofuturo

  • Prodem

Para el pago, solo se requiere cédula de identidad vigente. No es necesario realizar ningún registro adicional, ya que la base de datos es administrada directamente por la Gestora Pública.

Cronograma de pago según fecha de nacimiento

Desde 2026, el pago se organiza de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario:

  • El cobro inicia el día de su cumpleaños de cada mes

  • Si nació el 26, cobra el 26; si nació el 27, cobra el 27, y así sucesivamente

  • El calendario comenzó el 26 de enero de 2026

Casos especiales

  • Los nacidos los días 29, 30 o 31 cobrarán el pago correspondiente a febrero en los mismos días de marzo, debido a la duración del mes.

  • Si la fecha cae en fin de semana o feriado, el pago se habilita el siguiente día hábil.

Otros datos importantes

  • La Renta Dignidad es un beneficio vitalicio

  • Puede acumularse hasta por 12 meses

  • El beneficiario puede consultar su habilitación en la página oficial de la Gestora Pública ingresando su número de carnet y fecha de nacimiento

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD