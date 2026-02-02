Carnaval y feriados: las fechas clave que marcarán febrero en Bolivia

Febrero arranca con ritmo, color y descanso. El Carnaval 2026 ya tiene fechas confirmadas y promete convertirse en uno de los periodos más intensos de celebración en Bolivia, con feriados nacionales, eventos culturales masivos y una agenda que se extiende de oriente a occidente.

Según el calendario oficial, los feriados nacionales por Carnaval están establecidos para:

Lunes 16 de febrero : Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Ambos días cuentan con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional, lo que permitirá a la población disfrutar de un fin de semana largo, ideal para viajes y festejos.

Además, febrero es el mes central del Carnaval de Oruro, una de las expresiones culturales más importantes del país y reconocida a nivel mundial.

Carnaval en Bolivia: fiesta en cada región

Santa Cruz: la fiesta grande de los cruceños

El calendario carnavalero cruceño ya está en marcha. La comparsa coronadora Los Testarudos, junto a la reina Camila I, dio inicio oficial a las celebraciones con la primera precarnavalera.

Las siguientes precarnavaleras se desarrollaron los días 17, 24 y 31 de enero, llenando de música y alegría las calles del centro cruceño.

El evento principal será el Gran Corso Cruceño, programado para el sábado 14 de febrero de 2026 en el Cambódromo. Tras el corso, la ciudad vivirá los tradicionales tres días de mojazón, con juegos de agua, comparsas y festejos barriales.

La Paz: un carnaval largo y cargado de simbolismo

El Carnaval Paceño 2026 contará con una de las agendas más extensas del país, con 24 actividades oficiales programadas entre el 18 de enero y el 13 de marzo.

Entre los eventos más emblemáticos destacan:

Desentierro del Pepino

Elección de la Reina Tawaqo

Corso Infantil

Ch’alla

Entierro del Pepino

Entrega de los Pepinos de Oro

Estas actividades consolidan a La Paz como uno de los epicentros culturales del Carnaval boliviano.

Cochabamba: el Carnaval de la Concordia

Cochabamba celebrará el Carnaval de la Concordia 2026 con desfiles, actividades culturales y expresiones artísticas que reflejan la diversidad del valle.

El punto culminante será el Corso de la Concordia, previsto para el sábado 21 de febrero, con la participación de comparsas, fraternidades y grupos folklóricos.

Oruro: patrimonio cultural de la humanidad

El Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.

Más de 20 mil danzarines y miles de músicos recorrerán la ruta tradicional hacia el Santuario del Socavón, interpretando danzas emblemáticas como la Diablada, Morenada, Caporales, Tinku y Saya.

Para esta versión, se impulsa además una ruta gastronómica certificada, con el objetivo de fortalecer el turismo y ofrecer una experiencia cultural y culinaria integral.

Tarija: tradición y alegría chapaca

Tarija también se suma al calendario carnavalero con dos celebraciones tradicionales:

Jueves 5 de febrero : Fiesta de Compadres

Jueves 12 de febrero: Fiesta de Comadres

Ambos eventos destacan por su identidad cultural, música, gastronomía y confraternización.

