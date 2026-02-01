El Salar de Uyuni reafirma su posición como el destino estrella de Bolivia ante el mundo. Ante el masivo incremento de visitantes, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda anunció una inversión estratégica de 100 millones de bolivianos para la modernización del Aeropuerto "Joya Andina", obra que busca elevar los estándares de servicio para el turismo internacional.

Un imán para el turismo extranjero

Las cifras de tráfico aéreo reflejan el "boom" que vive la región en este inicio de año. Según informó Gustavo Terrazas, jefe del aeropuerto, cada semana llegan más de 2.000 turistas por vía aérea. El flujo es liderado por la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), cuyos aviones Boeing 737-800 aterrizan diariamente a su máxima capacidad (167 pasajeros), además de las operaciones de Ecojet y vuelos chárter nacionales e internacionales, según informa el ministerio.

"Me quedé impresionado; el 98% del vuelo era puro extranjero. Estamos en época alta y llegan principalmente ciudadanos de Corea, China, Japón, además de europeos y estadounidenses", destacó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, tras una reciente inspección junto a especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Turistas internacionales llegan al Aeropuerto de Uyuni. Foto: Ministerio de Obras Públicas

Detalles de la inversión: Lado "Aire" y Lado "Tierra"

El proyecto de modernización, financiado por el BID, contempla una intervención profunda en dos frentes para garantizar la seguridad y el confort de los viajeros:

Infraestructura en tierra: Se construirá una nueva terminal de pasajeros, torre de control, bloque técnico, área de parqueo vehicular, caseta de control y una infraestructura moderna para el cuerpo de Bomberos con sistema de control de incendios.

Operaciones en aire: Los trabajos incluyen la construcción de una nueva plataforma para aeronaves y accesos. Asimismo, el ministro Zamora instruyó un mantenimiento de emergencia en la pista de aterrizaje para garantizar la continuidad de los vuelos de alto tonelaje.

Impacto en la economía y el trabajo

El aeropuerto no solo es la puerta de entrada para el turismo, sino también un nexo vital para la industria estratégica, ya que trabajadores de la Minera San Cristóbal utilizan constantemente los servicios desde las 06:00 de la mañana.

Con esta obra, que sigue los lineamientos del presidente Rodrigo Paz para "llevar Bolivia al mundo", se espera atraer a nuevas aerolíneas internacionales, ofreciendo garantías tecnológicas y pistas de alta calidad que posicionen a Uyuni como un centro de conexión global en el corazón de Sudamérica.

Mira la programación en Red Uno Play