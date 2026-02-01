TEMAS DE HOY:
Economía

Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este domingo 1 de febrero en Bolivia

La divisa estadounidense muestra un ligero retroceso en comparación con la jornada anterior, según portales especializados.

Milen Saavedra

01/02/2026 7:16

Así se cotiza el dólar en el mercado paralelo este domingo 1 de enero en Bolivia. Imagen de 3D Animation Production Company en Pixabay
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado cambiario informal en Bolivia inicia el segundo mes del año con movimientos mínimos pero descendentes. Según los últimos datos proporcionados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo se cotiza este domingo en 9,11 Bs para la venta y 9,14 Bs para la compra.

Estas cifras representan una leve disminución en el margen de compra respecto al inicio de la jornada anterior. El sábado, la divisa se mantenía en 9,11 Bs para la venta y 9,13 Bs para la compra, lo que sugiere una estabilidad relativa con una pequeña corrección a la baja en las últimas horas.

Por otro lado, el monitor en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus valores cada 15 minutos, reporta cifras similares pero con una brecha más ajustada para la venta. Así, cotiza este domingo a la compra en 9.14 Bs y 9.10 Bs para la venta.

El mercado paralelo, también conocido como "dólar blue", continúa siendo la referencia principal para las transacciones fuera del sistema financiero oficial, fluctuando según la oferta y demanda del día a día.

 

