Santa Cruz vibra con los más pequeños: inició la cuarta Precarnavalera rumbo al Carnaval 2026

Con risas, color y la energía inconfundible de los más pequeños, Santa Cruz dio inicio a la cuarta y última Precarnavalera rumbo al Carnaval 2026. Desde las 18:00, ballets infantiles y comparsas coreográficas comenzaron su recorrido por el centro de la ciudad, contagiando alegría a cientos de familias que se dieron cita para disfrutar del espectáculo.

Bajo la temática “Carnaval del Futuro”, esta última precarnavalera propone una fusión entre innovación, creatividad y tradición, anticipando lo que será la gran fiesta carnavalera de este año. El desfile es encabezado por Los Testarudos, acompañados por la reina del Carnaval cruceño, Camila I, junto a más de una decena de comparsas que llenan las calles de música, danza y color.

La soberana cruceña destacó que el objetivo es marcar un antes y un después en el Carnaval, apostando por espectáculos de alto nivel que reúnan a las familias y fortalezcan el espíritu festivo de la ciudad. “Nos estamos preparando con mucho esfuerzo para seguir regalando un show de primer nivel”, señaló.

El recorrido inicia en la intersección de las calles René Moreno y Warnes, continúa por Buenos Aires y Libertad, y concluye en Independencia y Suárez de Figueroa, donde se prevé una masiva concentración de público. La actividad se extenderá al menos hasta las 22:00, consolidando una noche cargada de emoción y tradición cruceña.

