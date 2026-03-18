El dólar paralelo vuelve a moverse: así cotiza este miércoles 18 de marzo en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este miércoles 18 de marzo una leve variación en su cotización, según datos de portales especializados que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero regulado.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,24 para la venta. La cifra representa un ligero incremento en la compra frente al martes, cuando se situaba en Bs 9,01, mientras que la venta se mantuvo estable.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta una cotización de Bs 9,29 para la compra y Bs 9,25 para la venta.

En comparación con el cierre del martes —Bs 9,26 para la compra y Bs 9,24 para la venta—, se observa un aumento en ambas referencias, según esa plataforma.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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